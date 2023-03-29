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    Карпин жестко ответил на критику министра спорта РФ Матыцина

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина в свой адрес.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Матыцин перед товарищеским матчем сборной России с Ираком (2:0) раскритиковал Карпина после заявления о возможном увольнении из национальной команды.

    «Надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — сказал Матыцин о Карпине.

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    • «К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

    Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про "не держусь за место".

    Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?», — сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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