Карпин жестко ответил на критику министра спорта РФ Матыцина

Главный тренер сборной Россииотреагировал на слова министра спорта РФв свой адрес.

Матыцин перед товарищеским матчем сборной России с Ираком (2:0) раскритиковал Карпина после заявления о возможном увольнении из национальной команды.

«Надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — сказал Матыцин о Карпине.

«К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про "не держусь за место".

Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?», — сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».