Матыцин ответил Карпину: Главный тренер сборной России — лицо страны

Министр спорта Россиипрокомментировал слова главного тренера сборнойна пресс-конференции перед товарищеским матчем с Ираком.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков.

Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.

Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Первый товарищеский матч сборная России сыграла с Ираном в Тегеране (1:1). Следующую встречу национальная команда проведет против Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.