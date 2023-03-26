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    Матыцин ответил Карпину: Главный тренер сборной России — лицо страны

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России РФС
    Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера сборной Валерия Карпина на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Ираком.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

    Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков.

    Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.

    Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

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