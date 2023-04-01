«Борнмут» — «Фулхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 29-го тура английской Премьер-лигив родных стенах переигралсо счетом 2:1.

Открыли счет в матче гости усилиями Андреаса Перейры, однако точные удары Маркуса Тавернье и Доминика Соланке принесли победу хозяева поля.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Фулхэм 2:1 Голы: 0:1 Андреас Перейра (16'), 2:1 Доминик Соланке (79') Борнмут: Нето, Адам Смит, Джек Стивенс, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Данго Уаттара (Райан Кристи, 46'), Джо Ротуэлл (Хамед Траоре Жуниор, 72'), Хефферсон Лерма, Джейдон Энтони (Маркус Таверньер, 46'), Филип Биллинг, Доминик Соланке (Энтойн Семеньо, 90') Фулхэм: Винисиус Карлос, Манор Соломон, Андреас Перейра (Саша Лукич, 82'), Бобби Рид (Даниэль Джеймс, 69'), Жоау Палинья (Гарри Уилсон, 88'), Харрисон Рид (Томас Кейрни, 69'), Энтони Робинсон, Тим Рим, Исса Диоп, Кенни Тете (Седрик Суареш, 82'), Бернд Лено Предупреждения: Андреас Перейра (59'), Хефферсон Лерма (60'), Кенни Тете (67'), Томас Кейрни (81'), Энтони Робинсон (90 + 2')

По итогам этой игры «Борнмут» набрал 27 очков и поднялся на пятнадцатое место в турнирной таблице. У «Фулхэма» 39 пунктов и девятая позиция.

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В параллельной игре «Кристал Пэлас» смог вырвать победу у «Лестера» со счетом 2:1.

На гол Рикарду Перейры хозяева ответили автоголом Даниэля Иверсена и точным ударом Жана-Филипа Матеты.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Лестер 2:1 Голы: 2:1 Рикарду Перейра (56'), 1:1 Даниэль Иверсен (автогол) (59'), 2:1 Жан-Филипп Матета (90 + 5') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Эберечи Эзе, Шейк Омар Траоре, Джеффри Шлупп (Уилл Хьюз, 81'), Майкл Олисе, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 86'), Уилфрид Заха (Джордан Айю, 45') Лестер: Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 72'), Харви Льюис Барнс, Джеймс Мэддисон, Тете (Рикарду Перейра, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл, Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Гарри Суттар, Ваут Фас, Виктор Кристансен (Люк Томас, 60'), Даниэль Иверсен Предупреждения: Виктор Кристансен (29'), Гарри Суттар (68'), Майкл Олисе (81'), Кирман Дьюсбери-Холл (83'), Марк Гехи (88'), Вильфред Ндиди (89')

Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал 30 очков и остался 12-м. У «Лестера» 25 пунктов и 18-я строчка.

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В еще одной игре «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» также не смогли выявить сильнейшего — 1:1.

На гол Бреннана Джонсона гости ответили точным ударом Даниэля Поденсе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Вулверхэмптон 1:1 Гол: 1:1 Даниэл Поденсе (83') Ноттингем Форест: Кейлор Навас, Неко Уильямс, Фелипе, Мусса Ньякат, Харри Тоффоло (Ренан Лоди, 61'), Орел Мангала (Шейку Куйяте, 86'), Ремо Фройлер, Данило (Тайво Авонийи, 86'), Морган Гиббз-Уайт, Эммануэль Деннис (Джо Уорролл, 67'), Бреннан Джонсон Вулверхэмптон: Матеус Кунья (Педру Нету, 81'), Матеус Нунес, Жоау Моутинью (Даниэл Поденсе, 46'), Адама Траоре (Диего Силва, 65'), Марио Лемина (Пабло Сарабия, 46'), Рубен Невеш, Тоте Антонио Гомеш, Макс Килман, Крэйг Доусон (Уго Буэно, 65'), Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Бреннан Джонсон (40'), Рубен Невеш (42'), Жоау Моутинью (45'), Харри Тоффоло (49'), Нелсон Семеду (79'), Пабло Сарабия (85'), Тоте Антонио Гомеш (90 + 3')

Команды находятся рядом в турнирной таблице: «Вулверхэмптон» (28 очков) — тринадцатый, «Ноттингем Форест» (27 пунктов) — четырнадцатый.