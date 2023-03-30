Представлена сборная самых быстрых игроков АПЛ по версии Squawka

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
Сборная самых быстрых футболистов АПЛ
- Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», максимальная скорость в текущем сезоне — 32,62 км/ч);
- Правый защитник: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», 35,76 км/ч);
- Центральные защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд», 35,53 км/ч), Тайрон Мингз («Астон Вилла», 34,98 км/ч);
- Левый защитник: Киран Тирни («Арсенал», 35,99 км/ч);
- Центральные полузащитники: Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон», 36,32 км/ч), Денис Закария («Челси», 36,09 км/ч);
- Правый полузащитник: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61 км/ч);
- Левый полузащитник: Михаил Мудрик («Челси», 36,63 км/ч);
- Центрфорварды: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7 км/ч).