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    Представлена сборная самых быстрых игроков АПЛ по версии Squawka

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    Сайт Squawka представил сборную самых быстрых игроков АПЛ. Игроков выбирали по каждой позиции.

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    Сборная самых быстрых футболистов АПЛ
    • Вратарь: Гэвин Базуну («Саутгемптон», максимальная скорость в текущем сезоне — 32,62 км/ч);
    • Правый защитник: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», 35,76 км/ч);
    • Центральные защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд», 35,53 км/ч), Тайрон Мингз («Астон Вилла», 34,98 км/ч);
    • Левый защитник: Киран Тирни («Арсенал», 35,99 км/ч);
    • Центральные полузащитники: Матеуш Нунеш («Вулверхэмптон», 36,32 км/ч), Денис Закария («Челси», 36,09 км/ч);
    • Правый полузащитник: Энтони Гордон («Ньюкасл», 36,61 км/ч);
    • Левый полузащитник: Михаил Мудрик («Челси», 36,63 км/ч);
    • Центрфорварды: Дарвин Нуньес («Ливерпуль», 36,53 км/ч), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест», 36,7 км/ч).
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