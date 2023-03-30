ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича
    Все новости спорта

    Французские журналисты узнали зарплату Головина в «Монако»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Лига 1 Футбол Франции Футбол России
    Полузащитник «Монако» Александр Головин является одним из самых высокооплачиваемых футболистов своей команды.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    По информации L'Equipe, Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц.

    Больше россиянина в «Монако» получает только Виссам Бен-Йеддер, чей месячный оклад составляет 650 тысяч евро.

    В списке самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 Головин занимает 30-е место.

    Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро, но игрок решил остаться в «Монако».

  • Тщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам
  • Как катарские деньги сделали столичный клуб слепым к богатству футбольных талантов в Париже
  • 22/03/2023

    • Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА за 38,5 миллиона долларов.

    В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев устроит погром американцу?
  • Юбэнкс — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Серундоло?
  • Серундоло — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Беспроигрышная серия «Рейнджерс» затронет и матч с «Нью-Джерси»
  • «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры