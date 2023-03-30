Французские журналисты узнали зарплату Головина в «Монако»

Полузащитник «Монако»является одним из самых высокооплачиваемых футболистов своей команды.

По информации L'Equipe, Головин зарабатывает 300 тысяч евро в месяц.

Больше россиянина в «Монако» получает только Виссам Бен-Йеддер, чей месячный оклад составляет 650 тысяч евро.

В списке самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 Головин занимает 30-е место.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро, но игрок решил остаться в «Монако».

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА за 38,5 миллиона долларов.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.