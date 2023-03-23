«Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро, но игрок решил остаться в «Монако»

Дортмундскаяпыталась приобрести полузащитника «Монако»в зимнее трансферное окно.

По информации «РБК Спорт», «Боруссия» предлагала за Головина 40 миллионов евро, но игрок отказался от возможности продолжить карьеру в Германии.

Вместо этого россиянин продлил контракт с «Монако».

«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в "Монако" и приносить ему пользу», — сказал Александр Клюев, агент Головина.

Новый контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА за 38,5 миллиона долларов.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.