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    «Боруссия» предлагала за Головина 40 млн евро, но игрок решил остаться в «Монако»

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    Дортмундская «Боруссия» пыталась приобрести полузащитника «Монако» Александра Головина в зимнее трансферное окно.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    По информации «РБК Спорт», «Боруссия» предлагала за Головина 40 миллионов евро, но игрок отказался от возможности продолжить карьеру в Германии.

    Вместо этого россиянин продлил контракт с «Монако».

    «Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в "Монако" и приносить ему пользу», — сказал Александр Клюев, агент Головина.

    Новый контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года.

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    • Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА за 38,5 миллиона долларов.

    В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 35 матчей, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

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