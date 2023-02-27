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    Головин: Рад, что мне представилась возможность остаться в «Монако» на длительный срок

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    Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал продление соглашения с «Монако».

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    Россиянин подписал контракт до 2026 года. Срок действия прошлого договора истекал летом 2024 года.

    «Мне очень приятно продолжить работу в составе "Монако", и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие.

    Я также очень рад, что мне предоставилась возможность остаться здесь на длительный срок и продолжить своё развитие.

    В этом году наша команда снова показывает хорошие результаты в чемпионате, и я буду стремиться и дальше помогать своим партнёрам выступать как можно лучше, чтобы закончить сезон как можно выше и достичь поставленных целей», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

    Игрок перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году за 30 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел в составе «Монако» 35 матчей во всех турнирах и отметился шестью голами и семью результативными передачами.

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