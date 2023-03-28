В группе А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Шотландии примет сборную Испании. Матч состоится на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по московскому времени. За ходом противостояния приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Шотландия

Первый тур отбора сборная Шотландии также проводила дома, а в соперниках у подопечных Стива Кларка была сборная Кипра. «Тартановая армия» без проблем разобралась с киприотами, забив три безответных мяча (3:0). Голами в составе шотландцев отметились Макгинн и Мактоминей, на счету которого дубль.

Сборная Шотландии трижды выходила на чемпионат Европы, но еще ни разу команде не удавалось преодолеть групповой этап. На последнем Евро-2020 шотландцы выступали в квартете вместе с Англией, Чехией и Хорватией. Набрав одно очко, «тартановая армия» покинула турнир с последнего места в группе.

Всего за 10 последних матчей на счету сборной Шотландии 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных голов за этот период составила 18:12.

Испания

Сборная Испании в первом туре квалификации принимала сборную Норвегии. «Фурия Роха» вышла вперед уже на 13-й минуте матча, благодаря голу Ольмо, а под самый занавес встречи Хоселу оформил дубль и зафиксировал крупную победу испанцев (3:0).

Сборная Испании является трехкратным чемпионом Европы. Континентальное первенство покорялось «Красной Фурии» в 1964, 2008 и 2012 годах. На последнем Евро испанцы дошли до полуфинала, где уступили будущим чемпионам — итальянцам (1:1: 2:4 по пенальти).

Всего за 10 последних матчей на счету сборной Испании 6 побед, одна ничья и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей за этот период составила 20:7.

Личные встречи

В 21-м веке команды трижды встречались между собой. В отборе к Евро-2012 испанцы дважды взяли верх над своим соперником (3:2 в гостях и 3:1 дома). Еще одна встреча носила товарищеский характер, она завершилась со счетом 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Шотландия — Испания с коэффициентом 2.05.