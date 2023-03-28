Шотландия — Испания: счет матча 2:0, обзор голов

Шотландия одержала победу над Испанией (2:0) в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Полузащитник Шотландии Скотт Мактоминей после отличной передачи переиграл голкипера, пробив по центру ворот.

Уже на 51-й минуте хозяевам удалось удвоить преимущество. Все тот же Скотт Мактоминей получил мяч на краю штрафной и совершил удар в левый угол ворот — 2:0.

Следующий матч Шотландия сыграет 17 июня с Норвегией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испания встретится с Италией 15 июня в рамках Лиги наций.