Погребняк: Думаю, Fan ID скоро отменят

Бывший нападающий «Зенита»считает, что РФС в ближайшее время может отметить систему

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков.

«Всё довольно однозначно: атмосфера на матчах, где не требуется Fan ID, заметно отличается.

Думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят. Такая опция точно есть», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.