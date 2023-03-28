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    Экс-тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ»

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может занять аналогичную должность в «Пари Сен-Жермен».

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    По информации Il Messaggero, итальянскому специалисту интересна работа в парижском клубе.

    При этом в назначении Манчини заинтересован президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который считает, что экс-тренер «Зенита» соответствует амбициям проекта.

    Ранее на клубном уровне Манчини успешно тренировал миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

    Отмечается, что в «ПСЖ» также рассматривают возможность назначения Жозе Моуринью, который в этом сезоне возглавляет «Рому».

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