Экс-тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер сборной Италииможет занять аналогичную должность в

По информации Il Messaggero, итальянскому специалисту интересна работа в парижском клубе.

При этом в назначении Манчини заинтересован президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который считает, что экс-тренер «Зенита» соответствует амбициям проекта.

Ранее на клубном уровне Манчини успешно тренировал миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

Отмечается, что в «ПСЖ» также рассматривают возможность назначения Жозе Моуринью, который в этом сезоне возглавляет «Рому».

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье может покинуть команду после завершения сезона.