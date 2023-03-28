Куман: Нидерланды были недостаточно хороши в матче с Гибралтаром

Главный тренер сборной Нидерландовоценил победу своей команды в матче против Гибралтара (3:0).

«Мы должны были забивать больше. Конечно, соперник нам не помогал, но иногда мы были слишком небрежны. Нам не удавалось регулярно создавать явные голевые моменты.

Было важно исправиться после разочаровывающего поражения от Франции, но мы были недостаточно хороши. Нужно прибавлять во многих игровых аспектах», — цитирует Кумана NOS.

Нидерланды одержали первую победу в отборочном турнире Евро-2024 и поднялась на третье место в группе. Гибралтар без набранных баллов идет последним.