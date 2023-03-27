Слуцкий: Уровень игроков сборной России не позволяет определить стартовый состав

Известный тренеррассказал, как главный тренер сборной Россиирасставлял приоритеты в стартовых составах на матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Считаю, что здесь все просто и очевидно. На сильнейшую из двух команду ты выставляешь стартовый состав вне зависимости от того, домашняя эта игра или нет. Это раз. Второе, мы видим, что Глебов сыграл в обоих матчах.

Сейчас таков уровень игроков сборной, да и сама команда не так часто играет, поэтому определить стартовый состав достаточно сложно.

Думаю, никто из болельщиков не увидел глобальной разницы в составах, футболистах и игровой моделью, хотя мы увидели большое количество новых игроков в матче с Ираком. По любой позиции можно долго дискутировать, кто из футболистов сильнее.

Это обновленная сборная России, не имеющая официальных игр. Товарищеские матчи достаточно важны, потому что это единственная возможность себя проявить», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.