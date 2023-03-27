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    Слуцкий: Уровень игроков сборной России не позволяет определить стартовый состав

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин расставлял приоритеты в стартовых составах на матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Считаю, что здесь все просто и очевидно. На сильнейшую из двух команду ты выставляешь стартовый состав вне зависимости от того, домашняя эта игра или нет. Это раз. Второе, мы видим, что Глебов сыграл в обоих матчах.

    Сейчас таков уровень игроков сборной, да и сама команда не так часто играет, поэтому определить стартовый состав достаточно сложно.

    Думаю, никто из болельщиков не увидел глобальной разницы в составах, футболистах и игровой моделью, хотя мы увидели большое количество новых игроков в матче с Ираком. По любой позиции можно долго дискутировать, кто из футболистов сильнее.

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    • Это обновленная сборная России, не имеющая официальных игр. Товарищеские матчи достаточно важны, потому что это единственная возможность себя проявить», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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