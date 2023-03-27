ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИрландия — Франция. Онлайн
  • 22:11
    • «Локомотив» переиграл ЦСКА и сравнял счет в серии
  • 21:58
    • Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Майами
  • 21:11
    • Ирландия — Франция: стартовые составы команд
  • 13:36
    • Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей
    Все новости спорта

    Гвардиол: «Лейпциг» не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг
    Защитник сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиол ответил на вопрос о своем ближайшем будущем.

    Йошко Гвардиол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йошко Гвардиол

    «Жизнь не изменилась после чемпионата мира, это всё тот же я. Хочу сосредоточиться на работе и быть лучшей версией себя. К сожалению, я не могу избежать внимания, приходится быть осторожным в словах. Иногда мне хочется, чтобы внимания было меньше, но я должен с этим смириться.

    Трансферные слухи? Клуб не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом, поэтому нет смысла говорить о чем-то ещё. Самое главное — завершить этот сезон в "Лейпциге" как можно лучше», — приводит слова Гвардиола Net.hr.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия должна победить Черногорию
  • Черногория — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • В Ярославле ЦСКА закроет все вопросы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Справится ли Франция с Ирландией в гостях?
  • Ирландия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аризона — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Юта — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры