Гвардиол: «Лейпциг» не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом

Защитник сборной Хорватии иответил на вопрос о своем ближайшем будущем.

«Жизнь не изменилась после чемпионата мира, это всё тот же я. Хочу сосредоточиться на работе и быть лучшей версией себя. К сожалению, я не могу избежать внимания, приходится быть осторожным в словах. Иногда мне хочется, чтобы внимания было меньше, но я должен с этим смириться.

Трансферные слухи? Клуб не заинтересован в том, чтобы продавать меня этим летом, поэтому нет смысла говорить о чем-то ещё. Самое главное — завершить этот сезон в "Лейпциге" как можно лучше», — приводит слова Гвардиола Net.hr.