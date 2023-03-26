Ташуев рассказал, как «Ахмат» будет играть против «Спартака»

Главный тренервысказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со

«Чего ждать болельщикам от предстоящей игры? Я, как специалист, своему стилю в футболе не изменяю. Мы не будем играть, как модно говорить — вторыми номерами, первыми номерами… Мы будем стараться также владеть временными отрезками инициативой, с высоким прессингом, сочетанием с отходом к позициям. То, что мы делаем обычно. С учетом, конечно, сильных сторон соперника.

Будем играть в свой футбол. Тактические моменты, как вы сказали, будут решать тренеры за полем, а на поле — футболисты», — приводит слова Ташуева официальный сайт «Ахмата».

Игра между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 1 апреля в Москве.