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    Ташуев рассказал, как «Ахмат» будет играть против «Спартака»

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Чего ждать болельщикам от предстоящей игры? Я, как специалист, своему стилю в футболе не изменяю. Мы не будем играть, как модно говорить — вторыми номерами, первыми номерами… Мы будем стараться также владеть временными отрезками инициативой, с высоким прессингом, сочетанием с отходом к позициям. То, что мы делаем обычно. С учетом, конечно, сильных сторон соперника.

    Будем играть в свой футбол. Тактические моменты, как вы сказали, будут решать тренеры за полем, а на поле — футболисты», — приводит слова Ташуева официальный сайт «Ахмата».

    Игра между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 1 апреля в Москве.

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