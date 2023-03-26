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    Канчельскис отреагировал на слова Матыцина в адрес Карпина

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    Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной — увольняйте. Да — да, нет — нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно.

    Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку? Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать.

    Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: "Всех разорву". Пожалуйста! Смеюсь над ними», — сказал Канчельскис Sport24.

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