Канчельскис отреагировал на слова Матыцина в адрес Карпина

Экс-игрок сборной Россиипрокомментировал слова министра спорта РФв адрес главного тренера национальной команды

«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной — увольняйте. Да — да, нет — нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно.

Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку? Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать.

Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: "Всех разорву". Пожалуйста! Смеюсь над ними», — сказал Канчельскис Sport24.

Напомним, что 23 марта сборная России сыграла первый товарищеский матч против Ирана (1:1). 26 марта национальная команда встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Прогноз наших экспертов на этот матч можно посмотреть тут.