Далич назвал шоком пропущенный гол на последних минутах

Главный тренер сборной Хорватииподвел итоги ничейного исхода с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

Напомним, что валлийцы сравняли счет на на третьей компенсированной минуте поединка.

«Пропустить на последних минутах — это шок. Но иногда ты выигрываешь, иногда — нет. У нас был момент, мы могли забить второй гол, но мы этого не сделали. А затем пропустили гол после единственного момента у соперника», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

В следующем матче Уэльс встретится с Латвией, Хорватия в этот же день сыграет с Турцией. Оба поединка пройдут 28 марта.