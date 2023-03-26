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    Далич назвал шоком пропущенный гол на последних минутах

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Уэльса
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги ничейного исхода с Уэльсом (1:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    Напомним, что валлийцы сравняли счет на на третьей компенсированной минуте поединка.

    «Пропустить на последних минутах — это шок. Но иногда ты выигрываешь, иногда — нет. У нас был момент, мы могли забить второй гол, но мы этого не сделали. А затем пропустили гол после единственного момента у соперника», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

    В следующем матче Уэльс встретится с Латвией, Хорватия в этот же день сыграет с Турцией. Оба поединка пройдут 28 марта.

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