Сборная Бразилии проиграла Марокко в товарищеском матче

В составе победителей отличились Софьян Буфаль и Абдельхамид Сабири. Единственный гол бразильцев забил Каземиро.
Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан весь матч провел на скамейке запасных бразильской сборной.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Марокко — Бразилия 2:1
Голы: 1:0 Софьян Буфаль (29'), 1:1 Каземиро (67'), 2:1 Абдельхамид Сабири (79') Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими (Yahya Attia Attia Allah, 53'), Наиф Агер, Ромен Сес, Нуссайр Мазрауи, Аззедин Унаи (Абдельхамид Сабири, 64'), Софьян Амрабат, Билал Эль-Ханнус (Имран Луза, 64'), Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири (Walid Cheddira, 76'), Софьян Буфаль (, 77') Бразилия: Винисиус Жуниор, Родриго (Vitor Roque, 65'), Rony, Лукас Пакета (Юри Алберто, 85'), Каземиро, Andrey Nascimento dos Santos (Raphael Veiga, 65'), Алекс Теллес, Рожер Ибаньес, Эдер Милитао, Эмерсон, Вевертон
Напомним, на прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Марокко дошла до полуфинала турнира, где уступила национальной команде Франции. Сборная Бразилии, в свою очередь, вылетела на стадии четвертьфинала, где проиграла национальной команде Хорватии.