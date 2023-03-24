Балахнин: Сборная России уступила Ирану практически во всем

Бывший тренер сборной Россиипрокомментировал ничью в товарищеском матче с(1:1).

Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

«Если говорить глобально, то в игре сборной ничего хорошего нет. Вчера команда уступила Ирану практически во всем, за исключением дебютных минут, когда удалось забить гол. И то, в тот момент была равная игра, а дальше мы увидели подавляющее преимущество иранцев.

В чем причина таких результатов сборной? Очевидно, что состав у команды неоптимальный.

Я так понимаю, что вызванных футболистов распределили по двум матчам. Против Ирака будут большие изменения в составе: и впереди, и в средней линии. Сейчас посмотрели один состав, в воскресенье посмотрят другой, потом сделают выводы.

Тем не менее что бы мы ни говорили, какие причины ни искали, это лучшие игроки России. Они могут играть лучше. И этот вариант состава, и тот, который будет.

Конечно, тренерский штаб может найти миллион оправданий. Быстро собрались, за два дня нужно было подготовить обновленную команду, которая давно не играла. Причин всегда будет много, и они наверняка объективные. Но когда собираются лучшие футболисты из своих клубов, мы вправе от них требовать хорошей игры. Зрителя не обманешь», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.