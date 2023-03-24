ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн Проявили характер. Рекордный гол Кейна принес Англии историческую победу над Италией
    Все новости спорта

    Балахнин: Сборная России уступила Ирану практически во всем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал ничью в товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Сборная России не смогла выиграть у Ирана (1:1)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России не смогла выиграть у Ирана (1:1)

    Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

    «Если говорить глобально, то в игре сборной ничего хорошего нет. Вчера команда уступила Ирану практически во всем, за исключением дебютных минут, когда удалось забить гол. И то, в тот момент была равная игра, а дальше мы увидели подавляющее преимущество иранцев.

  • «Потерял два часа жизни». Ловчев жестко раскритиковал игру сборной России против Ирана
  • Читайте по теме

    • В чем причина таких результатов сборной? Очевидно, что состав у команды неоптимальный.

    Я так понимаю, что вызванных футболистов распределили по двум матчам. Против Ирака будут большие изменения в составе: и впереди, и в средней линии. Сейчас посмотрели один состав, в воскресенье посмотрят другой, потом сделают выводы.

    Тем не менее что бы мы ни говорили, какие причины ни искали, это лучшие игроки России. Они могут играть лучше. И этот вариант состава, и тот, который будет.

  • Отбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень
  • Очередной ничейный результат команды Валерия Карпина — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Конечно, тренерский штаб может найти миллион оправданий. Быстро собрались, за два дня нужно было подготовить обновленную команду, которая давно не играла. Причин всегда будет много, и они наверняка объективные. Но когда собираются лучшие футболисты из своих клубов, мы вправе от них требовать хорошей игры. Зрителя не обманешь», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

    Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция имеет все, чтобы стартовать с победы
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли Бельгия с победной серией Швеции?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сербы сделают результат в первом тайме
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.52
  • Прогноз на матч Кап — Перес
  • Бокс
  • Послезавтра в 02:40
    •  2.05
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры