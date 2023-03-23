Федун: Счет в матче Иран — Россия должен был быть, к сожалению, разгромным

Экс-президентотреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными(1:1).

«Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось.

Я понимаю, что тренер сборной — тренер "Ростова", но пусть опубликуют количество брака игроков "Ростова", которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств. Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.