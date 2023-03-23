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    Федун: Счет в матче Иран — Россия должен был быть, к сожалению, разгромным

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Экс-президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.

    Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось.

    Я понимаю, что тренер сборной — тренер "Ростова", но пусть опубликуют количество брака игроков "Ростова", которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств. Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

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