Адвокат летом покинет «Ден Хаг»

Главный тренер «Ден Хаага»покинет команду по окончании текущего сезона, утверждает Voetbal International.

Отмечается, что агент тренера на этой неделе должен был сообщить об этом решении.

Напомним, что 75-летний тренер возглавил команду в конце ноября прошлого года. Он сменил у руля коллектива Дирка Кейта. Под его руководством «Ден Хаг» совершил рывок в турнирной таблице, поднявшись с 17-го на 13-е место.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.