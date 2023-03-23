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    Адвокат летом покинет «Ден Хаг»

    Футбол Эредивизия
    Главный тренер «Ден Хаага» Дик Адвокат покинет команду по окончании текущего сезона, утверждает Voetbal International.

    Дик Адвокат
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    Дик Адвокат

    Отмечается, что агент тренера на этой неделе должен был сообщить об этом решении.

    Напомним, что 75-летний тренер возглавил команду в конце ноября прошлого года. Он сменил у руля коллектива Дирка Кейта. Под его руководством «Ден Хаг» совершил рывок в турнирной таблице, поднявшись с 17-го на 13-е место.

    С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.

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