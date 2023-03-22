Семак рассказал о важности матча с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с турецким

«Для нас это очень хорошая возможность сыграть против сильного соперника. Да, у "Фенербахче" есть травмированные, а также игроки, вызванные в сборную. Но это команда, которая идет в чемпионате Турции на втором месте и по потерянным только на три очка отстает от "Галатасарая".

"Фенербахче" очень уверенно играл против "Севильи" в последнем матче Лиги Европы, с большим преимуществом занял первое место в группе. Так что будет очень интересно посмотреть, как мы сейчас выглядим на фоне "Фенербахче".

Но еще важен аспект сотрудничества и игр на международном уровне. Для нас каждая игра против хорошего клуба очень важна. Плюс есть возможность хоть каким‑то образом помочь людям, пострадавшим от землетрясения. Конечно, это хорошее, доброе и полезное дело», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет 23 марта в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.