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    Семак рассказал о важности матча с «Фенербахче»

    Футбол Зенит Фенербахче Товарищеские матчи
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с турецким «Фенербахче».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Для нас это очень хорошая возможность сыграть против сильного соперника. Да, у "Фенербахче" есть травмированные, а также игроки, вызванные в сборную. Но это команда, которая идет в чемпионате Турции на втором месте и по потерянным только на три очка отстает от "Галатасарая".

    "Фенербахче" очень уверенно играл против "Севильи" в последнем матче Лиги Европы, с большим преимуществом занял первое место в группе. Так что будет очень интересно посмотреть, как мы сейчас выглядим на фоне "Фенербахче".

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    • Но еще важен аспект сотрудничества и игр на международном уровне. Для нас каждая игра против хорошего клуба очень важна. Плюс есть возможность хоть каким‑то образом помочь людям, пострадавшим от землетрясения. Конечно, это хорошее, доброе и полезное дело», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет 23 марта в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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