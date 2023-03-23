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    Визит «Зенита» в Стамбул будет плодотворным

    «Фенербахче» — «Зенит». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Зенит»
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    23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в рамках товарищеского матча «Фенербахче» сыграет против «Зенита». Начало поединка намечено на 19:00 по мск. «Фенербахче» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Марта 2023 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» в чемпионате Турции ставит перед собой большие задачи. В текущем сезоне команда на данный момент идет второй, отставая от «Галатасарая» на шесть баллов, но имеет игру в запасе.

    За 24 проведенных поединка турецкой Суперлиги «канарейки» победили в 17 из них, четыре матча они еще проиграли и трижды сыграли вничью, забили 61 гол, а пропущено только 26.

    На прошедших выходных стамбульцы в рамках чемпионата страны на выезде обыграли 3:1 «Аланьяспор», а немногим ранее в матче Лиги Европы одолели дома 1:0 «Севилью», но в первой игре уступил 0:2 и вылетели из турнира.

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    Всего же за 11 встреч во всех турнирах «Фенербахче» смог выиграть девять из них при одном фиаско и ничьей. Дома он победил в девяти из десяти игр и раз проиграл.

    «Зенит»

    «Зенит» является лидером чемпионата России. По итогам трети турнира он идет во главе турнирки, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь пунктов.

    Питерцы за 20 проведенных встреч российского первенства выиграли в 15 из них, трижды сыграли вничью и потерпели только два фиаско, забили аж 53 мяча при десяти пропущенных.

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    • Одно из поражений пришлось как раз на последнюю проведенную игру, когда они в Москве проиграли ЦСКА со счетом 0:1. Немногим ранее «сине-бело-голубые» вылетели из Кубка страны, уступив по пенальти московскому «Динамо».

    За десять выездных встреч с учетом всех турниров «Зенит» смог выйти победителем из шести поединков, а также по два раза сыграл вничью и проигрывал.

    Все прогнозы на футбол

    Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип и Роберт Ренан не смогут сыграть в этом поединке, так как отправились в свои национальные команды.

    Между собой эти клубы играли в 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. И тогда они обменялись домашними викториями (1:0 и 1:3), но дальше прошли питерцы.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Зенита» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды отпустили своих некоторых игроков в национальные сборные, но все равно имеют еще достаточно классных исполнителей, чтобы показать отличную игру. И так как это будет спарринг, то ожидаем открытой игры с изобилием голов в обе стороны.

    А что касаемо победителя, то рискнем спрогнозировать, что его не будет, и рекомендуем ставить на ничью.

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    «Фенербахче» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Визит «Зенита» в Стамбул будет плодотворным
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