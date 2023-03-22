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    Президент «Урала»: 16 клубов — катастрофически мало для РПЛ

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    Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что поддерживает идею расширения РПЛ до 18 клубов.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Если бы мы были даже в европейских турнирах, лигу все равно нужно увеличить. У нас большая страна, у нас есть команды, которые могут играть.

    16 клубов — это катастрофически мало. Конечно, я бы поддержал идею с 18 командами. Я об этом на протяжении многих лет говорю.

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