Президент «Урала»: 16 клубов — катастрофически мало для РПЛ

Президент «Урала»признался, что поддерживает идею расширения РПЛ до 18 клубов.

«Если бы мы были даже в европейских турнирах, лигу все равно нужно увеличить. У нас большая страна, у нас есть команды, которые могут играть.

16 клубов — это катастрофически мало. Конечно, я бы поддержал идею с 18 командами. Я об этом на протяжении многих лет говорю.

Что касается идеи возвращения российского футбола к системе "весна-осень", никакой разницы не вижу. Не знаю, кто это обсуждает, и откуда взялась эта идея. Над нами уже весь мира смеется — то "весна-осень", то "осень-весна". Не надо изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Мы при любой системе будем играть в декабре и в марте», — приводит слова Иванова «Спорт день за днем».