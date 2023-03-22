Булыкин: Можно увеличить количество команд в РПЛ, чтобы увеличилась интенсивность

Экс-футболит сборной Россиизаявил, что в российской Премьер-лиге необходимо расширить количество команд.

«Сейчас разницы большой не будет, если перейти на "весна-осень". Другой вопрос — когда начинать сезон и насколько интенсивно играть.

Но если мы будем играть в еврокубках, то система "весна-осень" будет не совсем удобна — плей-офф Лиги чемпионов и других еврокубков начинается в феврале.

В данный момент я бы просто увеличил количество матчей в чемпионате, так как в международных играх мы не принимаем участия. Можно добавить ещё две команды в РПЛ — увеличилась бы интенсивность, как и количество российских футболистов в лиге.

Ещё можно было бы сократить летний перерыв, но он всё-таки упирается в игры сборной, поэтому с этим ничего нельзя сделать», — сказал Булыкин Чемпионату.

В турнирной таблице российской Премьер-лиге 1-е место занимает «Зенит» (48 очков). Следом располагается «Ростов» (41). Третью строчку занимает «Спартак» (40).