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    Булыкин: Можно увеличить количество команд в РПЛ, чтобы увеличилась интенсивность

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    Экс-футболит сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в российской Премьер-лиге необходимо расширить количество команд.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Сейчас разницы большой не будет, если перейти на "весна-осень". Другой вопрос — когда начинать сезон и насколько интенсивно играть.

    Но если мы будем играть в еврокубках, то система "весна-осень" будет не совсем удобна — плей-офф Лиги чемпионов и других еврокубков начинается в феврале.

    В данный момент я бы просто увеличил количество матчей в чемпионате, так как в международных играх мы не принимаем участия. Можно добавить ещё две команды в РПЛ — увеличилась бы интенсивность, как и количество российских футболистов в лиге.

    Ещё можно было бы сократить летний перерыв, но он всё-таки упирается в игры сборной, поэтому с этим ничего нельзя сделать», — сказал Булыкин Чемпионату.

    В турнирной таблице российской Премьер-лиге 1-е место занимает «Зенит» (48 очков). Следом располагается «Ростов» (41). Третью строчку занимает «Спартак» (40).

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