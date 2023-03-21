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    Слуцкий объяснил, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»

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    Известный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 20-м туре чемпионата России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «На искусственном поле важны первые 20-25 минут, потому что ты адаптируешься к любому искусственному полю, любой команде нужно подстраиваться, они все разные.

    И пока "Спартак" подстраивался… Это касается и ошибок Зиньковского, все по-другому.

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    • Во втором тайме "Спартак" в матч вернулся и доминировал, но низкая реализация. Поле мешает в какой-то степени, не говорю, что только из-за него проиграли.

    Не случайно у "Оренбурга" такой контраст между домашними и выездными матчами», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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