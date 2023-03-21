Слуцкий объяснил, почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»

Известный тренерпрокомментировал поражение отот(0:2) в 20-м туре чемпионата России.

«На искусственном поле важны первые 20-25 минут, потому что ты адаптируешься к любому искусственному полю, любой команде нужно подстраиваться, они все разные.

И пока "Спартак" подстраивался… Это касается и ошибок Зиньковского, все по-другому.

Во втором тайме "Спартак" в матч вернулся и доминировал, но низкая реализация. Поле мешает в какой-то степени, не говорю, что только из-за него проиграли.

Не случайно у "Оренбурга" такой контраст между домашними и выездными матчами», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.