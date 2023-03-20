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    Тен Хаг: Мы должны были вести в 2-3 мяча после 1-го тайма

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче против «Фулхэма» (3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы достигли цели, мы довольны победой. Мы проявили характер.

    Всякий раз, когда эта команда выходит на поле, она проявляет характер и необходимую решительность.

    "Фулхэм" — хорошая команда, нужно играть хорошо, чтобы выиграть у нее. И мы провели качественный первый тайм, создавали опасные моменты в результате контратак и должны были вести в счете в 2-3 мяча.

    До следующего матча в Кубке Англии еще далеко. Футболисты отправятся в сборные, а тренеры проанализируют последние выступления. А затем мы сосредоточимся на играх с "Ньюкаслом", "Брентфордом" и Эвертоном», — цитирует тен Хага BBC.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона».

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