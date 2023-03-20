Тен Хаг: Мы должны были вести в 2-3 мяча после 1-го тайма

Наставникпрокомментировал победу своей команды в матче против(3:1) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Мы достигли цели, мы довольны победой. Мы проявили характер.

Всякий раз, когда эта команда выходит на поле, она проявляет характер и необходимую решительность.

"Фулхэм" — хорошая команда, нужно играть хорошо, чтобы выиграть у нее. И мы провели качественный первый тайм, создавали опасные моменты в результате контратак и должны были вести в счете в 2-3 мяча.

До следующего матча в Кубке Англии еще далеко. Футболисты отправятся в сборные, а тренеры проанализируют последние выступления. А затем мы сосредоточимся на играх с "Ньюкаслом", "Брентфордом" и Эвертоном», — цитирует тен Хага BBC.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона».