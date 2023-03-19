«Удинезе» — «Милан»: счет матча 3:1, обзор голов

уступил(1:3) в матче 27-го тура итальянской Серии А.

Счет был открыт уже на 9-й минуте встречи. Игрок «Удинезе» Роберто Перейра вывел свою команду вперед — 1:0.

В самом конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. В составе «Милана» одиннадцатиметровый реализовал 41-летний нападающий Златан Ибрагимович.

Спустя всего две минуты игрового времени «Удинезе» вновь вышел вперед. Отличился нападающий хозяев Бету.

На 70-й минуте встречи игрок «Удинезе» Кингсли Эхизибуэ забил 3-й гол и поставил точку в этом матче — 3:1.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Милан 3:1 Голы: 1:0 Роберто Перейра (9'), 1:1 Златан Ибрагимович (пенальти) (45 + 4'), 2:1 Бету (45 + 6'), 3:1 Кингсли Эхизибуэ (70') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Яка Бийол, Неуэн Перес, Кингсли Эхизибуэ (Фести Эбоселе, 88'), Лазар Самарджич (Санди Ловрич, 73'), Уолас, Роберто Перейра (Толгай Али Арслан, 81'), Ийенома Дестини Удогие (Марвин Зегелар, 88'), Бету, Исаак Саксесс (Флорьян Товен, 73') Милан: Златан Ибрагимович (Дивок Ориги, 77'), Рафаэл Леау, Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 76'), Фоде Балло-Туре, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 64'), Алексис Салемакерс (Анте Ребич, 64'), Фикайо Томори (Давиде Калабрия, 76'), Малик Тшау, Пьер Калюлю, Мик Меньян Предупреждения: Неуэн Перес (27'), Пьер Калюлю (61'), Уолас (69'), Фести Эбоселе (90 + 1'), Сандро Тонали (90 + 2'), Родриго Бекао (90 + 3') Удаление: Andrea Sottil (45 + 3')

После этого матча «Удинезе» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 38 очками в активе. «Милан» располагается на 4-й строчке.