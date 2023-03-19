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    Поттер прокомментировал ничейный результат «Челси» в матче АПЛ

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил игру команды в матче 28-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Мы показали хорошую игру, поэтому разочарованы голами, которые пропустили сегодня. Мы думали, что сыграли достаточно хорошо, чтобы набрать три очка, но в конечном счёте, если вы плохо защищаетесь, то не добьётесь результата.

    Мы проиграли много поединков в штрафной, а когда это происходит, то возникает опасность. Надо отдать должное "Эвертону", у них это хорошо получается, но мы должны играть лучше. Это разочаровывает.

    Я действительно разочарован, потому что мы хотели победить. Я увидел много позитивных моментов в нашем выступлении, но возникает неприятное чувство, когда ты не набираешь три очка», — приводит слова Поттера BBC.

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