«Химки» и «Ростов» опубликовали составы на матч РПЛ

Стали известны составы на матч 20-го тура российской Премьер-лиги

«Химки»: Гудиев, Идову, Андраде, Голубович, Тассано, Хубулов, Магомедов, Гбане, Жаниу Бикел, Руденко, Садыгов.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелёхин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.

«Химки» занимают на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Ростов» располагается на 3-й строчке (38).

Матч между этими командами состоится 19 марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.