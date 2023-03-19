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    «Фрайбург» упустил победу над «Майнцем»

    «Майнц» — «Фрайбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 25-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» не сумел удержать победный счет над «Майнцем». Матч завершился вничью 1:1.

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    Гости открыли счет после гола Рицу Доана. На последней компенсированной минуте встречи счет сравнял Карим Онисиво.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Фрайбург 1:1
    Голы: 0:1 Рицу Доан (55'), 1:1 Карим Онисиво (90 + 6') Майнц: Робин Центнер, Андреас Ханше-Ольсен, Штефан Белл, Эдмилсон Фернандеш (Доминик Кор, 75'), Данни да Коста (Сильван Видмер, 68'), Леандро Мартинс (Аймен Баркок, 68'), Антон Стах, Антони Каси, Маркус Ингвартсен (Карим Онисиво, 60'), Ли Джэ Сон (Nelson Felix Patrick Weiper, 75'), Людовик Ажорк Фрайбург: Винченцо Грифо (Лукас Хёлер, 76'), Михаэль Грегорич (Нильс Петерсен, 90'), Рицу Доан (Ноа Вайсхаупт, 85'), Кристиан Гюнтер, Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн (Янник Кайтель, 90'), Кильянн Сильдийя, Мануэль Гульде, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Tan-Kenneth Jerico Schmidt, 86'), Марк Флеккен Предупреждения: Маттиас Гинтер (36'), Мануэль Гульде (51'), Людовик Ажорк (57'), Антони Каси (88')

    Результат позволил «Фрайбург» выйти на 4-е место в таблице Бундеслиги. У него 46 очков.

    «Майнц» продлил беспроигрышную серию и набрал 36 пунктов. Команда находится на 9-й позиции.

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