Артета: Очень доволен игрой, энергией, решимостью. Болельщики снова были в восторге

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче 28-го тура АПЛ.

«Очень доволен игрой, энергией, решимостью, которую мы снова продемонстрировали, и тем, как мы контролировали игру. Болельщики снова были в восторге.

Разочарован тем, что пропустили гол после стандарта. Мы могли бы сыграть лучше во втором тайме, когда доминировали, но все нормально.

Несколько отличных голов, несколько отличных комбинаций. Мы были доминирующими и эффективными, находя возможности в последней трети против очень компактного и сложного блока. Мы снова забили несколько красивых голов», — цитирует Артету BBC Sport.