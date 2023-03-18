Галактионов: Что касается перерыва, самая лучшая тактика посмотреть ребятам в глаза

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Очень тяжелая, эмоциональная победа, которая формирует характер. Мы продолжаем победную серию в РПЛ, несмотря на поражение в Кубке. Это победа нам многого стоила. Мы ребят поздравили. Самое главное верить и биться до конца. Каждый матч для нас — это финал. Что касается перерыва, самая лучшая тактика посмотреть ребятам в глаза.

Было очень важно подготовиться к этой игре с точки зрения психологии и эмоционального состояния. Мы очень хорошо готовы. Мы бежим, боремся, создаем моменты. И атакуем соперника в конце матча. В психологическом плане нам в начале не хватило. На домашнем матче мы должны бежать вперед. Мы благодарим ребят за их дух и веру к победе», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Краснодар» располагается на 8-й строчке (29).