Гаджиев высказался о поражении «Спартака» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Президент махачкалинскогопрокомментировал поражениев матче 20-го тура РПЛ с(0:2).

«Конечно, у всех вызывает интерес "Спартак" — и потому, что это самая популярная наша команда, и один из претендентов, если не главный претендент, на борьбу с "Зенитом". И все, что говорилось о "Спартаке" в последнее время, — в основном, позитивная оценка, отмечалась успешная работа тренера.

Команда выросла за время его пребывания на посту, стала более мобильной, более организованной, более ответственной. Но "Оренбург" обыграл на выезде "Сочи" — команду, которую тренирует Курбан Бердыев.

Мы знаем, что его команды всегда очень аккуратно и надежно играют в обороне, грамотно. И "Оренбург" смог этой команде забить четыре мяча на выезде. Такая победа — это яркое пятно в чемпионате. А дома они всегда здорово играли.

Поражение дома "Сочи" для меня — куда более неожиданный результат, чем поражение "Спартака" в Оренбурге. В любом случае, это результат такой, под которым можно поставить восклицательный знак в пользу оренбургской команды», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

После этого матча «Оренбург» занимает 6-е место в турнирной таблице с 31-м баллом в активе. «Спартак» располагается на 2-м месте с 40 очками.