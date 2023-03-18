«Факел» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу над(3:0) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

На 34-й минуте встречи «Факел» открыл счет. Арбитр назначил пенальти в ворота сочинцев. Реализовал одиннадцатиметровый нападающий воронежской команды Георгий Гонгадзе.

Второй гол был забил лишь на 73-й минуте. Отличился защитник «Факела» Руслан Магаль, а через 6 минут игрового времени форвард хозяев Евгений Марков поставил точку в этом матче — 3:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Сочи 3:0 Голы: 2:0 Руслан Магаль (73'), 3:0 Markov E. (79') Факел: Илья Свинов, Василий Черов, Евгений Морозов, Kalinin I., Ильнур Альшин (Руслан Магаль, '), Rabei R. (Андрей Мендель, 71'), Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Brahimi M. (Владислав Мастерной, 84'), Георгий Гонгадзе (Матвей Ивахнов, 71'), Markov E. (Максим Максимов, 84') Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Сергей Терехов, Margasov T. (Zaika K., 60'), Ибрагим Цаллагов, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук (Sissako M., 60'), Никита Бурмистров (Владислав Сарвели, 60'), Георгий Мелкадзе, Артур Юсупов Предупреждения: Никита Бурмистров (25'), Сергей Терехов (45+1'), Kalinin I. (53'), Евгений Морозов (69'), Ибрагим Цаллагов (72'), Артём Мещанинов (78'), Георгий Мелкадзе (80'), Георгий Мелкадзе (81'), (90+1')

После этого матча «Факела» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й позиции (28).