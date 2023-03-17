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    Влут: «Уралу» вполне реально обыграть «Спартак» в Кубке России

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    Нападающий «Урала» Рай Влут считает, что клуб из Екатеринбурга способен обыграть «Спартак» в Кубке России.

    Рай Влут
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    Рай Влут

    Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» завершился вничью — 1:1. Ответная игра пройдет 4 апреля в Екатеринбурге.

    «Ничья со "Спартаком" в Москве — хороший результат. Перед вторым матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал вполне реально.

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    • Может ли "Урал" выиграть Кубок России? Я считаю, что у нас очень сильная команда. Мы можем обыграть любого, если будем играть на все сто процентов. Наша команда находится на подъеме. Думаю, что мы можем быть опасны для каждого соперника», — приводит слова нидерландского футболиста «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что арбитр Анатолий Жабченко отстранен от работы в РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал».

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