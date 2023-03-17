Влут: «Уралу» вполне реально обыграть «Спартак» в Кубке России

Нападающий «Урала»считает, что клуб из Екатеринбурга способен обыгратьв Кубке России.

Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» завершился вничью — 1:1. Ответная игра пройдет 4 апреля в Екатеринбурге.

«Ничья со "Спартаком" в Москве — хороший результат. Перед вторым матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал вполне реально.

Может ли "Урал" выиграть Кубок России? Я считаю, что у нас очень сильная команда. Мы можем обыграть любого, если будем играть на все сто процентов. Наша команда находится на подъеме. Думаю, что мы можем быть опасны для каждого соперника», — приводит слова нидерландского футболиста «Чемпионат».

Ранее стало известно, что арбитр Анатолий Жабченко отстранен от работы в РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал».