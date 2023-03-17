Пиняев о вызове в сборную России: Буду доказывать, что это не аванс

Полузащитник «Локомотива»высказался о вызове в сборнуюна мартовские матчи с Ираном и Ираком.

«Безусловно, я безмерно счастлив любому вызову в национальную сборную. Это показатель, что мы идем в нужном направлении.

Нужно продолжать развиваться, расти, чтобы эти вызовы никто не считал авансом, чтобы всё было по делу.

Буду доказывать в каждом матче, что достоит звания игрока сборной», — приводит слова 18-летнего футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провел в чемпионате России 13 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Сборная России 23 марта сыграет на выезде с командой Ирана, а в 26-го встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.