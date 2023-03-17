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    Зидан и Моуринью вошли в Зал славы итальянского футбола

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    Федерация футбола Италии (FIGC) назвала новых кандидатов на вхождение в Зал славы итальянского футбола.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    В списке оказался бывший игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан, а также нынешний тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

    Помимо них в Зал славы войдут экс-игро «Интера» Синиша Михайлович бывший полузащитник «Пармы» и «Наполи» Джанфранко Дзола, экс-нападающий «Ювентуса» и «Интера» Алессандро Альтобелли, футболистка «Ювентуса» Кристиана Джирелли, бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини и экс-тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн.

    Введение новых кандидатов из списка в Зал славы будет проведено на церемонии, которая пройдет в ближайшие месяцы.

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