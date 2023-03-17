Зидан и Моуринью вошли в Зал славы итальянского футбола

Федерация футбола Италии (FIGC) назвала новых кандидатов на вхождение в Зал славы итальянского футбола.

В списке оказался бывший игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан, а также нынешний тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Помимо них в Зал славы войдут экс-игро «Интера» Синиша Михайлович бывший полузащитник «Пармы» и «Наполи» Джанфранко Дзола, экс-нападающий «Ювентуса» и «Интера» Алессандро Альтобелли, футболистка «Ювентуса» Кристиана Джирелли, бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини и экс-тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн.

Введение новых кандидатов из списка в Зал славы будет проведено на церемонии, которая пройдет в ближайшие месяцы.