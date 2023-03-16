«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:1, обзор гола

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
Единственный гол в матче забил форвард «манкунианцев» Маркус Рашфорд. Он отметился с передачи Каземиро.
В первой встрече, проходившей в Манчестере, МЮ выиграл со счетом 3:1.
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
Бетис — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: 0:1 Маркус Рашфорд (55') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер Винисиус, Родригес Гидо (Андрес Гуардадо, 66'), Вилльям Карвалью, Айтор Руйбаль (Борха Иглесиас, 59'), Хоакин (Серхио Каналес, 59'), Хуанми, Айосе Перес (Виллиан Жозе, 59') Манчестер Юнайтед: Ваутер Вегорст, Маркус Рашфорд (Джейдон Санчо, 60'), Бруну Фернандеш (Энтони Эланга, 68'), Факундо Пельистри, Фред (Марсель Забитцер, 60'), Каземиро, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес (Виктор Линделёф, 75'), Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (Диогу Далот, 75'), Давид де Хеа Предупреждение: Факундо Пельистри (29')
Таким образом, подопечные Эрика тен Хага выиграли с общим счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Следующий соперник определится позже.