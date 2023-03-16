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    Ловчев: Видна трясучка судей при решении не в пользу «Зенита»

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу судейства в матчах с участием «Зенита».

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    В недавней игре между «Зенитом» и «Динамо» в Кубке России арбитр Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти в ворота питерской команды после того, как Клаудиньо ударил в своей штрафной форварда московского клуба Константина Тюкавина.

    «По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти — Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.

    Видна трясучка судей при решении в момента в матче "Зенита" и не в пользу "Зенита". Не говорю, что "Зенит" тянут за уши, но каждый раз идет меньжовка в таких моментах.

    Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на ВАР, понимают, что зовут не просто так — люди на ВАР посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает. С чем связано решение Кукуляка, почему так?

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    • Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов.

    Сидишь и улыбаешься — точно так же, как улыбался тренер "Динамо" Йоканович. Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось — почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Напомним, «Зенит» проиграл «Динамо» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.

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