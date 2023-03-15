Гвардиола объяснил, почему не дал Холанну забить шесть мячей в игре с «Лейпцигом»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал заменув домашнем матче Лиги чемпионов против(7:0).

Холанн покинул поле на 63-й минуте. К тому моменту он успел забить пять мячей. Ранее еще никому не удавалось забить шесть голов в одной игре Лиги чемпионов.

«Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда бы у него не было цели на будущее. Именно по этой причине я и сделал замену.

И я не знал про Месси и "Байер", о том, что Лео забил в том матче пять мячей. Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам.

Он забил пять мячей. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его критикуют. Такова реальность.

Почти всегда, когда Холанн делает хет-трик за 60-65 минут, я его меняю. В этом матче он забил пять, сделав 30-35 касаний. Это нам и нужно. Когда ты участвуешь в оборонительных действиях, то получаешь мяч. Это дает возможность забивать. Нужно быть умнее, точнее. Гюндоган забивает голы, он способен на это.

Иногда вина лежит на Холанне — когда он не двигается. Например, в матче с "Кристал Пэлас" он не двигался. Я сказал: "Ты не очень хорошо сыграл сегодня". В какие-то дни вина лежит на всей команде — например, в первой игре с "Лейпцигом", когда мы мало находили его передачами. Рано или поздно мы исправим это. Все стараются добиться прогресса как можно скорее», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.