ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
    Все новости спорта

    Гвардиола объяснил, почему не дал Холанну забить шесть мячей в игре с «Лейпцигом»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал замену Эрлинга Холанна в домашнем матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0).

    Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола

    Холанн покинул поле на 63-й минуте. К тому моменту он успел забить пять мячей. Ранее еще никому не удавалось забить шесть голов в одной игре Лиги чемпионов.

    «Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда бы у него не было цели на будущее. Именно по этой причине я и сделал замену.

    И я не знал про Месси и "Байер", о том, что Лео забил в том матче пять мячей. Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам.

    Он забил пять мячей. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его критикуют. Такова реальность.

  • Мастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
  • Реакция спортивных СМИ на разгромное поражение «быков» в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Почти всегда, когда Холанн делает хет-трик за 60-65 минут, я его меняю. В этом матче он забил пять, сделав 30-35 касаний. Это нам и нужно. Когда ты участвуешь в оборонительных действиях, то получаешь мяч. Это дает возможность забивать. Нужно быть умнее, точнее. Гюндоган забивает голы, он способен на это.

    Иногда вина лежит на Холанне — когда он не двигается. Например, в матче с "Кристал Пэлас" он не двигался. Я сказал: "Ты не очень хорошо сыграл сегодня". В какие-то дни вина лежит на всей команде — например, в первой игре с "Лейпцигом", когда мы мало находили его передачами. Рано или поздно мы исправим это. Все стараются добиться прогресса как можно скорее», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры