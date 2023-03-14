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    Юран: Дзюба не вписывается в планы сборной России

    Футбол Артём Дзюба Сборная России Футбол России Локомотив
    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что его не удивило отсутствие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается.

    А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, — так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.

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    • Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с "Ростовом" меня не удивили», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

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    • Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). Артем ни разу не играл за национальную команду с тех пор, как главным тренером был назначен Валерий Карпин.

    Ранее Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России.

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