Юран: Дзюба не вписывается в планы сборной России

«Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается.
А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, — так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.
Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с "Ростовом" меня не удивили», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».
Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). Артем ни разу не играл за национальную команду с тех пор, как главным тренером был назначен Валерий Карпин.
Ранее Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России.