Юран: Дзюба не вписывается в планы сборной России

Бывший главный тренер «Химок»признался, что его не удивило отсутствие нападающего «Локомотива»в расширенном составе сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается.

А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, — так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы.

Что касается шумного возвращения Артема, то он еще раз подтвердил: трудности его закаляют и делают сильнее. Это был эмоциональный взрыв после игрового простоя в Турции. Вот почему его три гола с "Ростовом" меня не удивили», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Дзюба вместе с Александром Кержаковым делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 мячей). Артем ни разу не играл за национальную команду с тех пор, как главным тренером был назначен Валерий Карпин.

Ранее Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России.