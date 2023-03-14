Слуцкий считает, что «Ростов» завершит сезон в РПЛ на третьем месте

Известный тренерсчитает, чтоспособен завершить чемпионат России на третьем месте.

«Ростов останется в тройке? Не знаю, давайте рассуждать логически. У них преимущество в шесть очков над "Динамо" и ЦСКА. Учитывая, что все команды теряют очки, а обе московские команды их уже теряли и после возобновления чемпионата…

Мне кажется, "Ахмат" и "Краснодар" уже не догонят. Шесть очков — это много, 11 туров — мало. И "Динамо", и ЦСКА будут терять очки», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ после 19 туров.