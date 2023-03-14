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    Слуцкий считает, что «Ростов» завершит сезон в РПЛ на третьем месте

    Футбол Ростов ЦСКА Динамо Ахмат Краснодар
    Известный тренер Леонид Слуцкий считает, что «Ростов» способен завершить чемпионат России на третьем месте.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Ростов останется в тройке? Не знаю, давайте рассуждать логически. У них преимущество в шесть очков над "Динамо" и ЦСКА. Учитывая, что все команды теряют очки, а обе московские команды их уже теряли и после возобновления чемпионата…

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    • Мне кажется, "Ахмат" и "Краснодар" уже не догонят. Шесть очков — это много, 11 туров — мало. И "Динамо", и ЦСКА будут терять очки», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ после 19 туров.

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