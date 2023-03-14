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    «Барселона» подпишет защитника «Атлетика»

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    «Барселона» заинтересована в переходе защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.

    Иньиго Мартинес
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    Иньиго Мартинес

    По информации Relevo, у каталонского клуба не будет проблем с подписание Мартинеса, поскольку в конце июня игрок станет свободным агентом.

    В текущем сезоне Мартинес провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, сообщалось, что «Барселона» хочет купить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который во второй половине сезона выступает на правах аренды за «Баварию».

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    • Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать футболистов этим летом.

    «Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 24 туров.

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