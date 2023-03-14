«Барселона» подпишет защитника «Атлетика»

заинтересована в переходе защитника «Атлетика»

По информации Relevo, у каталонского клуба не будет проблем с подписание Мартинеса, поскольку в конце июня игрок станет свободным агентом.

В текущем сезоне Мартинес провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, сообщалось, что «Барселона» хочет купить защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который во второй половине сезона выступает на правах аренды за «Баварию».

Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать футболистов этим летом.

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 24 туров.