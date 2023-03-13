Радимов — об участии сборной России в турнире в Азии: Если выиграем 25:0, то не думаю, что из этого выйдет что-то положительное

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал новость о том, что главная команда страны примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«С кем там играть — со сборной Афганистана? Я не знаю уровень сборной Афганистана по футболу. Если соперники покажут достойное сопротивление, то полезно, а если выиграем 25:0, то не думаю, что из этого выйдет что-то положительное.

Товарищеский турнир, что тут обсуждать. И в марте сейчас сыграют с Ираном. Товарищеские матчи сборной необходимо сыграть, конечно. Просто сыграть — уже хорошо», — цитирует Радимова РИА Новости.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.