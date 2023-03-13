Погребняк: Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России точно примет участие в турнире в Азии

Павел Погребняк Фото: globallookpress.com
«Я немного некомпетентен в этом вопросе. Мне кажется, что сейчас так всё меняется и каждый день какие-то новые новости и истории. Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России прям точно примет участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
Непредсказуемое время. Не знаю, что будет», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».
Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.
В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к АФК, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос до марта.