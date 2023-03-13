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    Погребняк: Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России точно примет участие в турнире в Азии

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    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что главная команда страны примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «Я немного некомпетентен в этом вопросе. Мне кажется, что сейчас так всё меняется и каждый день какие-то новые новости и истории. Я бы не стал забегать вперёд, что сборная России прям точно примет участие в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

    Непредсказуемое время. Не знаю, что будет», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

    Российские сборные и клубы были отстранены от участия в официальных международных матчах.

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