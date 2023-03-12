«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:1, обзор голов

В заключительном матче 27-го тура АПЛпринял. Результат встречи составил 2:1 в пользу «сорок».

В начале первого тайма Александр Исак с передачи Кирана Триппьера вывел хозяев вперед.

Счет 1:0 держался до 70-й минуты, пока Хван Хи Чхан его не сравнял. Снова хозяева забили на 79-й минуте, когда точным ударом отметился Мигель Альмирон.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Вулверхэмптон 2:1 Голы: 1:0 Александер Исак (26'), 1:1 Хван Хи Чан (70'), 2:1 Мигель Альмирон (79') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шёр, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок, Аллан Сент-Максимен (Мигель Альмирон, 68'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 69'), Джейкоб Мёрфи (Мэтт Ритчи, 85') Вулверхэмптон: Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Матеус Нунес, 70'), Жоау Моутинью (Нэйтан Коллинз, 75'), Адама Траоре (Педру Нету, 46'), Марио Лемина, Рубен Невеш (Хван Хи Чан, 69'), Хонни Отто (Райан Айт Нури, 69'), Макс Килман, Крэйг Доусон, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Даниэл Поденсе (44'), Нелсон Семеду (58'), Александер Исак (68')

«Ньюкасл» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками, «Вулверхэмптон» располагается на 13-й позиции с 27 баллами.