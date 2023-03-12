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    «Монако» минимально проиграл «Реймсу»

    «Монако» — «Реймс»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Монако» проиграл «Реймсу» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.

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    Единственный гол в игре был забит во втором тайме усилиями Фоларина Балогана.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Реймс 0:1
    Гол: 0:1 Фоларин Балогун (51') Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар (Мирон Боадю, 89'), Аксель Дисаси, Маланг Сарр, Каю Энрике, Крепин Дьятта (Вандерсон, 46'), Юссуф Фофана, Элиот Матазо, Александр Головин (Такуми Минамино, 77'), Магнес Аклиуше (Исмаил Якобс, 60'), Виссам Бен-Йеддер (Брил Эмболо, 60') Реймс: Фоларин Балогун (Кай Сирхёйс, 88'), Алексис Флипс (Митчелл ван Берген, 63'), Маршал Манетси, Дзюня Ито (Арбер Зенели, 87'), Дион Лопи, Азор Матусива (Йенс-Люс Каюсте, 63'), Тибо де Смет, Юнис Абдельхамид, Cheick Keita, Томас Фоке, Йеванн Диуф Предупреждения: Дзюня Ито (62'), Маланг Сарр (65'), Йенс-Люс Каюсте (84')

    Таким образом, «Монако» потерпел второе поражение в трех последних матчах турнира. Клуб остается 4-м с 51 очком на счету. У «Реймса» 43 баллами и 8-е место.

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