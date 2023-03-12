Федотов: Во втором тайме уже играли по счету, использовали пространство

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Хорошо начали матч. Поначалу была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный забил хороший гол из непростой ситуации. Мы хорошо нагнетали, комбинировали. К перерву создали задел в счете. Все сложилось благоприятно. Во втором тайме уже играли по счету, использовали пространство. Но бывало, что иногда теряли концентрацию, позволяли сопернику создавать моменты. Футбол иногда похож на качели — сделав одно неловкое движение, можно приложить максимум усилий, чтобы спасти этот результат. Есть о чем поговорить с командой. Но в этих погодных условиях ребята старались, показывали хороший футбол. Замены, которые мы сделали, добавили динамики, могли забивать еще, но не сложилось.

Сейв Акинфеева при выходе 1 на 1? Это был сложный эпизод, но Игорь очень мастерски сыграл! Он сыграл ногой. Это хитрый и тактический прием, который доступен мастерам высокого класса.

Мы всегда говорим о том, что все только начинается. Бегаем, кричим по раздевалке, чтобы футболисты вышли и вернулись в игру. Потому что на футбольном поле это сложно сделать. Как правило прилетает гол, все ломается, у соперника появляется психологическое преимущество. Задача номер один — не допустить этого», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Заработанные три очка позволили ЦСКА набрать 32 пункта и догнать московское «Динамо», которое занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Крыльев» осталось 20 пунктов и одиннадцатая позиция.