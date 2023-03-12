ЦСКА — «Крылья Советов»: счет 4:0, обзор голов

Антон Заболотный Фото: globallookpress.com
Победу команде Владимира Федотова принесли точные удары Антона Заболотного, Ивана Облякова, Федора Чалова и Виллиана.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Крылья Советов 4:0
Голы: 1:0 Zabolotnyi A. (24'), 2:0 Oblyakov I. (26'), 3:0 Chalov F. (42'), 4:0 Willyan (75') ЦСКА: Akinfeev I., Chalov F. (Ermakov N., 67'), Gajic M., Medina J. (Ushakov E., 68'), Mendez V., Moises, Nababkin K., Oblyakov I., Willyan, Zabolotnyi A., Zdjelar S. Крылья Советов: Гленн Бейл (Владислав Шитов, 62'), Роман Евгеньев, Роман Ежов (Александар Чиркович, 73'), Фернандо Костанца (Максим Витюгов, 62'), Илья Гапонов, Юрий Горшков, Александр Коваленко, Иван Ломаев, Pisarskiy V. (Garre B., 62'), Амар Рахманович (Дмитрий Цыпченко, 69'), Николай Рассказов
Заработанные три очка позволили ЦСКА набрать 32 пункта и догнать московское «Динамо», которое занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Крыльев» осталось 20 пунктов и одиннадцатая позиция.