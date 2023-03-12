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    ЦСКА разгромил «Крылья Советов»

    ЦСКА — «Крылья Советов»: счет 4:0, обзор голов

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    Московский ЦСКА разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    Победу команде Владимира Федотова принесли точные удары Антона Заболотного, Ивана Облякова, Федора Чалова и Виллиана.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Крылья Советов 4:0
    Голы: 1:0 Zabolotnyi A. (24'), 2:0 Oblyakov I. (26'), 3:0 Chalov F. (42'), 4:0 Willyan (75') ЦСКА: Akinfeev I., Chalov F. (Ermakov N., 67'), Gajic M., Medina J. (Ushakov E., 68'), Mendez V., Moises, Nababkin K., Oblyakov I., Willyan, Zabolotnyi A., Zdjelar S. Крылья Советов: Гленн Бейл (Владислав Шитов, 62'), Роман Евгеньев, Роман Ежов (Александар Чиркович, 73'), Фернандо Костанца (Максим Витюгов, 62'), Илья Гапонов, Юрий Горшков, Александр Коваленко, Иван Ломаев, Pisarskiy V. (Garre B., 62'), Амар Рахманович (Дмитрий Цыпченко, 69'), Николай Рассказов

    Календарь и таблица РПЛ

    Заработанные три очка позволили ЦСКА набрать 32 пункта и догнать московское «Динамо», которое занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Крыльев» осталось 20 пунктов и одиннадцатая позиция.

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